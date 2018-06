Pozzo dell'orrore a Porto Recanati: trovati resti della 15enne scomparsa nel 2010. E' stata uccisa e sepolta

Venerdì 29 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

PORTO RECANATI - «All'esito dei primi accertamenti effettuati dal medico legale Adriano Tagliabracci all'istituto di medicina legale dell'Università di Ancona, si può ragionevolmente affermare che i resti ossei rinvenuti nei pressi dell'Hotel House di Porto Recanati appartengono alla minore Mossamet Cameyi». E' quanto afferma in una nota il procuratore capo Giovanni Giorgio. L'ipotesi è che la ragazzina, una volta giunta da Ancona alla stazione ferroviaria di Porto Recanati, si sia recata all'Hotel House, dove poco tempo dopo è stata uccisa e sotterrata nei pressi dell'immobile. «Si invita chiunque possa fornire notizie - prosegue il procuratore - a recarsi presso la sede delle questure di Ancona e Macerata e presso altri uffici di polizia giudiziaria o presso la sede della Procura di Macerata. Ciò al fine di consentire e di raccogliere elementi utili per lo svolgimento di indagini apparentemente non agevoli, atteso il lungo tempo decorso dal momento della scomparsa della minore».