di Simone Pierini

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:57 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La vergogna sul web non si ferma e leaumentano di giorno in giorno. L'ultima ha davvero dell'incredibile. Il tema? Iovviamente, argomento sempre più virale tra i vari i post e commenti su. Un amo al quale sempre più utenti sembrano abboccare senza porsi mai qualche semplice domanda. Perché oggi qualcuno è riuscito a confondere la folla del miticodeicon un porto libico stracolmo di migranti «pronti a salpare per l'Italia».«Porto Libico..NON TE LE FARANNO MAI VEDERE QUESTE IMMAGINI..SONO TUTTI PRONTI A SALPARE IN ITALIA». La foto di uno show unico e irripetibile trasformata in una delle (troppe) bufale in circolazione online. L'ultimo capitolo delle fake news social contro i migranti riguarda infatti i Pink Floyd e il loro storico live del 1989 a Venezia. Un pezzo di storia della musica, le cui spettacolari immagini sono note in tutto il mondo da ormai quasi 30 anni, è diventato a un tratto 'cibo' per i divulgatori di false notizie sul web: il palco 'fluttuante' dell'evento si è trasformato così in un non meglio identificato 'porto libico', mentre le imbarcazioni che ospitavano il pubblico sono ora centinaia e centinaia di barche di migranti pronte «a salpare in Italia».Una bufala immediatamente riconoscibile? Non proprio, pare. Perché sono oltre ottomila le condivisioni fin qui, che hanno portato il post - condiviso da diverse pagine e utenti - a diventare virale.E a poco servono i commenti di quanti tentano di riportare i condivisori compulsivi alla realtà dei fatti, spiegando l'origine dell'immagine: «Può pure essere una foto falsa come dite voi - risponde infastidito chi ci è cascato -, ma l'invasione c'è e cambia poco».