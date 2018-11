Esce fuori strada e si schianta contro un albero. In rianimazione un 21enne

Sabato 10 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Gravissimostradale ieri sera intorno alle 23.45 quando un'auto uscita di strada si è schiantata violentemente contro un albero d'ulivo. Rimasto gravemente ferito un 21enne di Porto Cesareo. Auto completamente distrutta.Teatro della tragedia, il tratto di strada provinciale che collega Veglie a Porto Cesareo, precisamente all'altezza del complesso agrituristico "Zanzara", tratto di strada già in passato interessato da incidenti mortali. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato fuori strada l'utilitaria schiantadosi contro un albero di ulivo nella campagna adiacente.Sul posto sono intervenuti due ambulanze di soccorritori del 118 ed i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie. Da evidenziare che l'auto era ridotta a un ammasso di rottami. Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri. Aggiornamento nelle prossime ore.