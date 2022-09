Mamma svenuta nella vasca da bagno dopo le botte del marito, i figli chiamano i carabinieri e la salvano

Quando hanno visto la loro mamma riversa nella vasca da bagno e priva di sensi dopo l'ennesima aggressione subita da parte del padre, hanno deciso che non potevano sopportare oltre la violenza di quell'uomo e hanno chiamato i carabinieri. È così che un bambino di 13 anni e la sorella di 18 anni hanno messo la parola fine all'incubo nel quale erano costretti a vivere.

È quanto accaduto in un'abitazione di Portici, in provincia di Napoli, abitata da una famigla di ucraini giunti in Italia nel 2016. A chiedere aiuto ai carabinieri, dopo l'ennesima lite culminata in aggressione, sono stati i figli della coppia, anche loro vittime della furia del padre. L'uomo aveva messo la moglie nella vasca da bagno dopo che aveva perso i sensi, nel tentativo di rianimarla con l'acqua.

L'uomo, che ha 43 anni, è stato bloccato e denunciato per maltrattamenti. Nei suoi confronti è stato emesso un provvedimento di allontamento dall'abitazione di famiglia e nei suoi confronti è stato emesso un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese. Sia la donna, una 39enne, che i suoi figli, anche loro ucraini e giunti in Italia nel 2016, sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche del 118, intervenuto su richiesta dei militari.

