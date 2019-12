Le belle storie ci sono. E questa a Rovigo, di fine anno, ne è un esempio. Ieri si è presentata al Comando della Polizia locale, una ragazza rodigina di 15 anni che ha consegnato un portafoglio ritrovato sul treno sul quale viaggiava. Il portafoglio conteneva oltre a diversi documenti anche 1.805 euro. E' stato contattato il proprietario, un signore di Padova che è venuto Rovigo a ritirare il portafoglio confermando che non mancava nulla.



Il sindaco Edoardo Gaffeo esprime grande soddisfazione per la splendida notizia e ringrazia la ragazza per il suo bell'esempio di senso civico. Martedì 31 Dicembre 2019, 12:22

