Pornhub, ecco l'arte erotica con Classic Nudes (ma senza il permesso dei musei). Arriva la diffida degli Uffizi

I grandi capolavori dell'arte erotica sbarcano su Pornhub. Si chiama Classic Nudes ed è una nuova sezione del noto portale pornografico, in cui gli utenti possono consultare una guida alle opere d'arte a sfondo erotico più celebri al mondo. L'iniziativa, però, ha già scatenato l'ira di alcuni musei, come la Galleria degli Uffizi.

Le prime videoguide sono dedicate a diverse opere molto famose: 'La nascita di Venere' di Sandro Botticelli, 'L'origine del mondo' di Gustave Courbet, 'Il bagno turco' di Jean-Auguste-Dominique Ingres, la 'Venere di Urbino' di Tiziano, 'La Maja desnuda' di Francisco Goya e 'L'odalisca bruna' di François Boucher. Una guida che, nelle intenzioni di Pornhub, dovrebbe invogliare gli utenti a visitare il Museo d'Orsay e il Louvre di Parigi, il Metropolitan Museum of Modern Art di New York, il Prado di Madrid, la National Gallery di Londra o gli Uffizi di Firenze. L'iniziativa, però, è avvenuta senza il consenso degli stessi musei ed è per questo che la Galleria degli Uffizi sarebbe pronta a a far partire una diffida all'indirizzo di MindGeek Holding, società lussemburghese proprietaria del sito di pornografia online, che non ha chiesto nè ottenuto nessuna autorizzazione dall'istituzione diretta da Eike Schmidt.

«Perché il porno potrebbe non essere considerato arte, ma alcune opere d'arte possono sicuramente essere considerate porno». Con questo slogan Pornhub ha lanciato la prima audio guida ai «nudi classici» raccontati dalla pornostar Asa Akira. La piattaforma PornHub Classic Nudes visita i musei per esplorare gli aspetti porno delle loro collezioni di arte classica. E per far conoscere il nuovo strumento digitale, la campagna pubblicitaria è stata affidata a un'icona della pornografia internazionale: l'italo-ungherese Ilona Staller in arte Cicciolina, ex moglie di Jeff Koons, l'artista statunitense vivente Pop più caro del mondo. Per 'Classic Nudes' Cicciolina nel video promozionale posa con una tutina aderente color carne impersonando la «Venere» di Botticelli degli Uffizi.

«C'è un tesoro di arte erotica in tutto il mondo, che ritrae nudi, orge e altro ancora, non disponibile su Pornhub: questa arte pre-Internet è custodita nei musei, ora finalmente riaperti con l'allentamento delle restrizioni anti Covid», spiega la Pornhub Brand Ambassador Asa Akira - «Quando le persone si recheranno al Louvre o al Met, possono semplicemente aprire Classic Nudes, e io sarò la loro guida. È ora di abbandonare quelle noiose audioguide e godersi ogni singola pennellata di questi capolavori erotici assieme a me».

