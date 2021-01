Scende dal bus e attraversa la strada: donna di 53 anni travolta e uccisa da un'auto

Era appena scesa dall'autobus che l'aveva accompagnata proprio di fronte alla casa in cui lavorava quando è stata investita da un'auto ed è morta sul colpo. L'incidente è avvenuto nella serata di giovedì a Pordenone, in zona Comina. La vittima è Maria Ianos, 53 anni originaria dell'Honduras ma residente a Pordenone. Alla guida dell'auto, una Citroen C3, una donna di 38 anni.

Poco prima delle 21 la donna è scesa dall'autobus, avrebbe soltanto dovuto attraversare la strada per arrivare in una casa vicina in cui lavorava come badante. Proprio mentre attraversava è arrivata l'auto che l'ha investita. Maria Ianos è morta sul colpo, vano l'intervento dei sanitari inviati dalla Centrale operativa del Sores di Palmanova.

