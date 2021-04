Auto in bilico sul tetto di un garage: il tamponamento da brividi FOTO

Incidente insolito sul solaio di due garage interrati a Pordenone, tanto da richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco. Come riporta Il Gazzettino, a far finire le due vetture in bilico è stato un tamponamento di un autofurgone: il motorino di avviamento del mezzo si è azionato per un guasto all'impianto elettrico e l'autofurgone è finito contro le due macchine che hanno sfondato il parapetto. I pompieri, dopo aver sollevato le auto con alcuni cuscini pneumatici, le hanno portate in sicurezza trainandole con un verricello. Sul posto la Polizia municipale di pordenone per i rilievi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Aprile 2021, 14:10

