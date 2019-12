Strage del sabato sera: sette morti nel weekend in Italia

Domenica 15 Dicembre 2019, 19:20

Incidente mortale a Ponzano Veneto (Treviso), intorno alle 19 di domenica 15 dicembre. Vittima un uomo. Un'auto è finita fuori strada in via Santandrà, all'incrocio con via Chiesa. La vittima è il conducente della vettura, un uomo. Due le persone ferite. La vittima abitava proprio davanti al luogo dell'incidente.