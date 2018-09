Panfilo di 40 metri sugli scogli a Ponza, soccorso un gruppo di turisti russi

Domenica 9 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undi circa 40 metri è finito sugli scogli a, all'altezza di cala del Core - località punta Bianca - sembra per una manovra azzardata. Il recupero e i soccorsi sono in atto, a bordo c'è un gruppo di turisti russi che non ha subito gravi conseguenze tranne il grande spavento.Secondo una prima ricostruzione il panfilo si è avvicinato troppo alla costa, finendo su una secca. Immediata la richiesta di aiuto, ora si dovrà trainare l'imbarcazione a terra. Oltre a personale della Guardia costiera, sono al lavoro gli esperti della Dmd service.