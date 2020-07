Paura nella notte a Ponza dove è andata a fuoco la pizzeria in località Sant'Antonio e tre persone sono rimaste lievemente intossicate. Sono in corso accertamenti per capire cosa abbia innescato l'incendio, ma sembra che possa trattarsi di un corto circuito. Si valutano i danni alla struttura. Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Luglio 2020, 08:54

