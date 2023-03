Ponte sullo Stretto, domani il decreto in Cdm: consiglio a 5 membri e ipotesi commissario. La bozza in 7 articoli

Ponte sullo Stretto, c'è la bozza del decreto legge che dovrebbe stabilire la normativa sulla costruzione del ponte per collegare Calabria e Sicilia. L'agenzia Adnkronos pubblica la bozza del decreto sul Ponte di Messina, formato da 7 articoli: il primo riguarda «l'assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.».



Il decreto dovrebbe entrare fra i provvedimenti all'esame del Consiglio dei ministri di domani. L'ordine del giorno della riunione del pre-Consiglio in programma oggi alle 16.30, a quanto si apprende, è stato infatti integrato, con un dl «per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente», presentato dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero per le infrastrutture e i trasporti.

La bozza in 7 articoli

Al capitale della società che dovrà costruire il Ponte sullo Stretto di Messina «partecipano R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonché, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione», si legge nell'articolo 1.

«Il Consiglio di amministrazione» della società a cui sarà affidata la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina «è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione Sicilia e un membro designato da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti».

«Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria, d'intesa con la Regione Sicilia, un membro effettivo e un membro supplente sono designati da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.», si legge ancora all'articolo 1 della bozza.

Per il Ponte sullo Stretto «la concessione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera», si legge poi nell'articolo 2 («Rapporto di concessione»). «Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito 'società concessionaria', di cui all'articolo 1, comma 491, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riprende, senza soluzione di continuità, la concessione affidata alla medesima, avente ad oggetto la realizzazione e gestione del collegamento stabile tra la Sicilia e il continente, di seguito 'operà, comprensiva dell'opera di attraversamento e delle relative opere a terra», si legge nel passaggio in cui viene indicata la società concessionaria.

All'articolo 6 invece si legge: «Nel caso di mancata ridefinizione dei rapporti con il contraente generale e con il project management consulting nei modi ed entro i termini di cui all'articolo 4, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 5, della legge n. 1158 del 1971, al quale sono attribuiti, in via sostitutiva, tutti i compiti conferiti alla società concessionaria relativi alle procedure di affidamento e alla realizzazione dell'opera».

