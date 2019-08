Ponte Morandi, mamma Paola vola in elicottero: «Era il desiderio di mio figlio, morto nel crollo»

Sabato 10 Agosto 2019, 12:00

A pochi giorni dal primo anniversario della tragedia del, una mamma che quel giorno ha perso suo figlio in quel crollo ha realizzato quello che era il suo più grande sogno.aveva 30 anni quando, il 14 agosto del 2018, perse la vita in uno dei giorni più drammatici degli ultimi anni di storia italiana.Ora sua, una professoressa 52enne, ha realizzato quello che Mirko voleva fare in vita ma che non era mai riuscito a fare: volare in elicottero. Come racconta il Corriere della Sera, Paola ha indossato la felpa preferita del figlio, e grazie alla collaborazione di una psicologa della Croce Rossa, Federica Valle, e della Polizia di Stato, ha potuto fare questa esperienza.«Mentre volavo su Genova lo sentivo con me, ero contenta di farlo per lui», ha raccontato la donna, che ha un’altra figlia, Serena. «Mirko era sempre sorridente, amico di tutti. Ricevo ancora messaggi, cuori, parole dolci da amici e colleghi». Quel giorno Mirko stava lavorando sotto il Ponte, in una municipalizzata: aveva quasi finito il suo turno. «Abbiamo sentito il boato, in 10 minuti eravamo lì, era tra i dispersi». Fu estratto tra gli ultimi, sua madre lo riconobbe da un tatuaggio.Nel video che la Polizia ha realizzato, e che Paola non è riuscita ancora a rivedere, una voce fuori campo racconta quello che era Mirko, con parole che per sua mamma sono commoventi. «È una donna di grande coraggio e dolcezza, ci ha sconvolto tutti», ha raccontato al Corriere una dirigente della Polizia Stradale che ha esaudito il suo sogno, raccontato dalla psicologa Valle. Un anno dopo, il giovane rivive grazie alla sua coraggiosa mamma.