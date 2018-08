Crollo del Ponte Morandi, Genova lo specchio dei problemi del nostro paese​

Una città ferita, che tante, troppe volte ha dovuto rialzare la testa dopo una tragedia. Sarà così anche questa volta pere per il suo popolo, come recita anche unascritta poche ore dopo ildele diventata virale sui social nelle ultime ore.L'autore è anonimo. La poesia (con traduzione in italiano), racconta lo sconforto che ha colpito idopo la tragedia, poi si sofferma sul loroduro e scontroso, e conclude che da tutte le difficoltà la città è sempre riuscita a venir fuori. Il componimento viene postato in continuazione su Facebook dagli abitanti di Genova, e viene inoltrato a ripetizione su Whatsapp.«Crolla un ponte,Crolla una strada,Crollano i nervi di chi,Consapevolmente,Pensa:Avrei potuto essere li.Crolla una città,Ora più isolata,Crolla la sua economia,Fragile ed insicura.Crolla la fedeNel cielo,Nel destino,Nella vita.Crollano le bracciaDi chi sta spalando,Crolla, pesante,Lo sconfortoSulle nostre spalle.Tutto crolla,Tranne noi.Gente dura,Inospitale,Musoni eTestardi.Per chi non ci conosce...Lavoratori,Camalli,Portuali,Carbonai.Artigiani,Banchieri,Capitani e Marinai.Agricoltori sulle rocce.Superbi,Orgogliosi.Fieri.Insiste,Inutilmente,Il cieloSulla nostra città.Che da acqua,Fango,Macerie eBombe,Ne è sempre uscita.E allora che cominci,Genova,Domani sarai ancor più bella».