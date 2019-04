Ponte Morandi, Laura dedica una canzone al fratello morto: «Racconta di un amore grande»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una canzone per un fratello morto sul: l’autrice è, sorella di, filmmaker e giornalista, che lo scorso 14 agosto morì nel tragico crollo del ponte genovese mentre lo percorreva con altri tre amici. Giovanni, napoletano, viaggiava con Matteo Bertonati, Gerardo Esposito e Antonio Stazione, tutti suoi concittadini.Otto mesi dopo, Laura ha trasformato quella tragedia e l’immenso dolore che ne è conseguito in una canzone, dal nome Piove sulla mia anima. «Racconta di un amore grande, come quello tra fratello e sorella», ha scritto in un post su Facebook. Prodotta da, ex giornalista Rai e papà proprio di Giovanni e Laura, e da Felice Iovino, Piove sulla mia anima ha un video, che si conclude con immagini girate proprio dalla vittima con lo smartphone, quel giorno e su quella auto. Parole commoventi e immagini commoventi, per una giovane vita che si è spezzata per sempre per colpa di quel dramma.