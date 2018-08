di Domenico Zurlo

«La dinamica - ha affermato l'esperto - è compatibile. Se sono state messe delle microcariche di un certo tipo in pochi secondi salta. Al momento è un'ipotesi che valuto sopra al 50 per cento. Ci sono dei lampi, c'è un crollo verticale, insomma ci sono molti elementi».

«Noi - prosegue il pm di Genova - dovremmo prendere in considerazione fattori eccezionali in grado da soli di determinare un evento. Questo lo dice il codice penale. Se c'è un bombardamento aereo non importa la condizione precedente del ponte». «Ma se una persona - ha concluso tornando sulle ipotesi del fulmine - è molto malata anche una influenza può determinare dei grandi effetti».

