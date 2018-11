Ponte Morandi

«A far collassare il viadotto potrebbe essere stata lapassato pochi secondi prima». Una testimonianza che apre a una nuova ipotesi sulledel 14 agosto 2018 a. A parlare èex presidente della società Alga che si occupò deidella pila 11 nel '93, sentito come persona informata dei fatti in procura dal pm Massimo Terrile.«In un primo momento avevo pensato che la causa del crollo del ponte Morandi fosse la corrosione degli stralli - ha detto Marioni - Poi vedendo alcuni video ho iniziato a ipotizzare che a far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta del rotolo di acciaio trasportato dal camion passato pochi secondi prima».«Secondo i calcoli che ho fatto - ha proseguito l'ingegnere - se il tir, che viaggiava a una velocità di circa 60 chilometri orari, avesse perso il rotolo che pesa 3,5 tonnellate avrebbe sprigionato una forza cinetica pari a una cannonata. Verificarlo è semplice: basta controllare se sul coil (la bobina di acciaio, ndr) ci sono tracce di asfalto». L'ingegnere ha poi spiegato come mai Autostrade decise di eseguire i lavori sulla pila 11. «Aveva problemi di corrosione legati a un difetto costruttivo - ha detto -. I cavi all'interno degli stralli di quella pila non vennero sistemati bene per cui il calcestruzzo non li aveva perfettamente avvolti. Per questo si sono corrosi. Anche le pile 9 e 10 presentavano qualche problema ma in misura minore, di poco rilievo».Il professionista, che per anni ha eseguito lavori su richiesta di Aspi in vari viadotti in Italia e che adesso lavora in Cina ha anche sostenuto che quel che resta del viadotto «non va demolito. Sarebbe come demolire il Duomo di Milano perché è crollata una guglia. La soluzione migliore sarebbe quella di riparare la struttura, magari facendo le parti in acciaio e a vista».