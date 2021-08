Ponte Morandi, tre anni fa il crollo con la morte di 43 persone. Oggi la commemorazione, Memoriale e rose nel Polcevera

È il giorno del dolore per Genova e l'Italia, il giorno dei simboli e delle domande e chissà che non sia anche il giorno di qualche risposta. Il 14 agosto di tre anni fa alle 11,36 crollava il Ponte Morandi portandosi via 43 vite e mostrando a tutto il Paese la fragilità di infrastrutture vetuste, inadeguate, ignorate per decenni.

Oggi a tre anni da una tragedia enorme che non ha piegato Genova né i genovesi, sarà il giorno del ricordo: la posa della prima pietra del Memoriale disegnato dall'architetto Stefano Boeri, le 43 rose nel Polcevera al suono della campana tibetana, la messa, la commemorazione nella Radura della Memoria. A Genova arriveranno i ministri della Giustizia Marta Cartabia e delle infrastrutture Enrico Giovannini che deporranno una corona d'alloro nella Radura, simbolo del dovere del ricordo di tutto un Paese. Ci saranno tutte le istituzioni: l'arcivescovo di Genova Mario Tasca, il governatore ligure Giovanni Toti, il sindaco Marco Bucci, il Comitato dei parenti delle vittime.

Nel Memoriale ci saranno le pietre del Morandi e alberi: «Spero che questo sia un museo della memoria ma anche un luogo aperto ai bambini e ai ragazzi, manager e politici di domani che, magari, osservando gli errori fatti nel passato non li ripeteranno nel futuro» ha detto Barbara Bianco, la compagna di Andrea Cerulli, portuale genovese tra le 43 vittime. Mentre il sindaco ha sottolineato che il memoriale «sarà un luogo emozionante che renderà perenne il ricordo di quanto accaduto».

La cerimonia porterà con sé ancora una volta le tante domande avanzate in questi tre anni: prima su tutte: perché. Domande alle quali le indagini, che culmineranno il 15 ottobre nell'udienza preliminare a carico di 59 indagati per crollo doloso, omicidio colposo e attentato trasporti, potrà cominciare a dare qualche risposta. Genova si costituirà parte civile? «La richiesta di costituzione di parte civile del Comune di Genova nel processo per il crollo di Ponte Morandi "va fatta bene" ma "ci sono cose" in Consiglio comunale "che possono essere dette e altre no - ha detto il sindaco Marco Bucci - Ma noi ci costituiremo in tempo per il processo il 15 ottobre - ha detto Bucci - e già un anno fa abbiamo avviato la richiesta danni con una trattativa diretta con Aspi». La frase non è piaciuta al M5s: i rappresentati grillini in Consiglio parlano di "opacità".

Sono passati tre anni e «Genova ha saputo reagire, non si è 'accartocciata' su se stessa come quel maledetto ponte, oggi Genova è la città che forse ha più cantieri in tutta Italia - ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti -. Tre anni dopo Genova è una città che ha saputo ripartire da una debolezza, tre anni fa il ponte Morandi ci ha in qualche modo fatto riscoprire quanto fragili sono le infrastrutture del nostro Paese. Gli anni successivi hanno fatto riscoprire al Paese che si poteva correre ai ripari. Intanto è pronta la proposta di legge per estendere «i benefici attualmente riconosciuti a favore delle vittime del terrorismo alle vittime di eventi imputabili a vizi nella progettazione, costruzione e manutenzione di edifici e infrastrutture pubbliche», prima firmataria la presidente della commissione Trasporti della Camera Raffaella Paita.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Agosto 2021, 09:05

