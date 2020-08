Ponte Morandi, a due anni dal crollo una cerimonia in ricordo delle vittime. Conte: «Mai più simili tragedie»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Agosto 2020, 09:36

Due anni fa crollava ilOggi, 14 agosto, ricorredi quella tragedia e per questo si terrà una cerimonia per ricordare le vittime. Una cerimonia a cui parteciperà anche il presidente del consiglio Giuseppe Conte che ha ribadito con certezza che simili tragedie non si devono più verificare.«La partecipazione dello Stato in Autostrade va in questa direzione», ha detto a La Stampa, in occasione del secondo anniversario del crollo del Ponte Morandi, «perché contribuirà ad assicurare più controlli e sicurezza sulla nostra rete». «Le nostre infrastrutture sono un bene pubblico prezioso - sottolinea -, non consentiremo più che questo principio venga calpestato». Ai famigliari delle vittime dice: «Garantisco l'impegno a una più scrupolosa attenzione per le infrastrutture pubbliche».Sul dramma ha parlato anche il presidente della repubblica Mattarella: «La loro giusta richiesta di verità e giustizia per i propri cari, inghiottiti dal crollo del Ponte, è stata accompagnata dalla forte e sofferta esortazione che vengano in ogni modo evitati in futuro disastri simili con nuovi lutti e nuove vittime». Così ha scritto in una lettera per il Secolo XIX, riportata anche su La Stampa - in occasione del secondo anniversario del ponte Morandi a Genova - ricorda l'incontro con «alcuni rappresentanti dei famigliari delle vittime» poco prima dell'inaugurazione del nuovo Ponte.La cerimonia religiosa dalle 9. Nel pomeriggio sarà scoperta una targa con i 43 nomi.Dopo la messa presieduta dal nuovo Arcivescovo di Genova, Monsignor Marco Tasca nella chiesa di San Bartolomeo della Certosa, alle 10.30 invece, nella Radura della Memoria, si terrà la cerimonia privata organizzata dal comitato dei familiari delle vittime, insieme alle istituzioni.Alle 11.36 – ora del crollo – verrà osservato un minuto di silenzio seguito dalla lettura di alcune parti del libro dedicato alle vittime.Nel pomeriggio invece, alle 15, nella sede del Comune a palazzo Tursi, verrà scoperta la targa con i nomi di chi perse la vita nel crollo del viadotto di Genova.In serata sono state organizzate 3 fiaccolate, aperte al pubblico, con partenza da Cornigliano, Certosa e Sampierdarena e arrivo in via Fillak nella nuova Radura della Memoria, dove sorgerà il più ampio progetto del Parco del Ponte con il memoriale pensato dall'architetto Stefano Boeri.