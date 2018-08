Ponte Morandi: tutto quello che sappiamo fino ad ora sul crollo del viadotto di Genova

Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Questa mattina, martedì 14 agosto, alle 11.30 aUna tragedia di cui per ora ancora non conosciamo ancora tutti i contorni. Il numero delle vittime, che cambia a seconda delle fonti, è comunque destinato a salire e, a quanto pare, a superare sicuramente le dieci unità. Il crollo del viadotto è stato spaventoso: le macchine che lo percorrevano sono precipitate per cento metri. Proviamo a riassumere quanto sappiamo fino ad ora.: Il ponte Morandi è crollato intorno alle 11.30 di questa mattina. Diversi automezzi sono rimasti coinvolti nel collasso del Viadotto. Si tratta di un ponte molto trafficato, è un ponte della Autostrada A10. Siamo davanti ad un collasso strutturale: Al momento c'è molta confusione, come è normale che sia, sul numero delle vittime. Diverse fonti, per ora, forniscono numeri diversi. Il Secolo XIX, il giornale di Genova per antonomasia, parla di più di venti vittime. Il bilancio delle vittime è salito a 22 morti. Tra di loro ci dovrebbe essere anche un bambino. I feriti sono molti, alcuni di loro in condizioni gravi e in codice rosso. Il bilancio è purtroppo destinato a salire.i: Tutti gli esponenti politici stanno esprimendo ovviamente il loro cordoglio su quanto accaduto a Genova. Il ministro dei trasporti Toninelli ha fatto sapere che sarà sul luogo del crollo del Ponte domani, 15 agosto . Dalla BBC alla BILD, passando per Le Monde e EL Pais, i siti internazionali danno molto spazio al crollo del ponde Morandi., e conseguentemente sull'autostrada, è ovviamente impazzito.Ripercussioni anche sulla linee ferroviarie della Liguria.: Il procuratore aggiunto D'Ovidio si è recato sul luogo del crollo del Ponte Morandi di Genova. «Al momento - ha detto all'Ansa il procuratore capo Francesco Cozzi - si stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso. Al momento quindi non è possibile dire alcunché