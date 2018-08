Ponte Morandi non solo a Genova: gli altri ponti realizzati dall'ingegnere in Italia e nel mondo

Giovedì 16 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Non c'è solo iltra i progetti realizzati da, l'ingegnere romano che iniziò a lavorare in Calabria negli anni Venti, ideando strutture in cemento armato per il recupero di edifici che riportavano i danni del terremoto del 1908. Da Agrigento a Maracaibo, passando per la Libia, sono diverse le strutture che portano il nome di. Studioso delle strutture di calcestruzzo armato precompresso, nel 1948 ottenne il primo brevetto sul sistema di precompressione che porta il suo nome. Quindi realizzò varie opere in calcestruzzo armato precompresso, tra cui ponti, costruzioni industriali e centrali termoelettriche.- Tra le opere di Morandi c'è il viadotto Petrulla, che collega Agrigento e Porto Empedocle e costruito dall'ingegnere nel 1970. Chiuso negli anni scorsi per la messa in sicurezza e poi riaperto con forti restrizioni al traffico veicolare per il degrado dei piloni, nel 2014 era crollata una campata sulla strada statale 626 tra Ravanusa e Licata, 'spezzandosi a metà per effetto della crisi del sistema di precompressione. Poi l'anno scorso, un caso di 'ammaloramento', o degrado, evidente del calcestruzzo aveva portato alla chiusura del viadotto. "Lungo il viadotto si vedevano le pile forate col calcestruzzo completamente degradato e l'armatura che veniva fuori - ricorda Paolo Clemente, ingegnere strutturista del Dipartimento di sostenibilità dei sistemi produttivi e territoriali dell'Enea -. Eravamo a poche centinaia di metri dal mare quindi la salsedine aveva sicuramente avuto un ruolo importante nel degrado della struttura", ma è chiaro che lì era mancata la manutenzione.- Il ponte Bisantis o viadotto sulla Fiumarella, conosciuto anche lui come ponte Morandi, è un ponte ad arco stradale e pedonale, composto da un'unica carreggiata e da 3 corsie, costruito su una sola arcata in calcestruzzo armato, che collega il centro di Catanzaro con la Strada dei Due Mari e con la periferia Nord Ovest della città. Fu realizzato tra il 1959 e il 1962.- Porta la firma di Morandi anche il ponte General Rafael Urdaneta sul lago di Maracaibo, in Venezuela, collega Maracaibo con gran parte del resto del Paese. Prende il nome dal generale Rafael Urdaneta, eroe venezuelano nella Guerra d'Indipendenza e venne inaugurato nel 1962. Due anni più tardi alcune parti del ponte crollarono dopo una collisione con la petroliera causando la morte di sette persone.- Uno dei progetti di Morandi è poi il ponte sul Wadi al-Kuf, in Libia, costruito tra il 1965 e il 1971, a 20 km da Beida. L'anno scorso il ponte è stato chiuso alla circolazione di autoveicoli e pedoni in seguito al suo deterioramento strutturale.- Tra gli altri ponti progettati dall'ingegnere romano c'è il Ponte Vespucci, sull'Arno a Firenze, realizzato assieme agli architetti Giorgio Giuseppe Gori, Enzo Gori ed Ernesto Nelli e il ponte intitolato a Giuseppe Capograssi a Sulmona. Tra le opere a firma Morandi figura inoltre il ponte Costanzo, che passa sulla valle del fiume Irminio tra Ragusa e Modica e realizzato tra il 1975 e il 1984.