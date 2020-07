Il ponte di Genova riapre il 3 agosto: la prima auto a transitare sarà quella di Mattarella

La prima auto a transitare sul ponte Genova San Giorgio, il 3 agosto, sarà quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo farà sulla carreggiata lato mare: il luogo scelto per il taglio del nastro è questo, dopo la curva in uscita dalla galleria di Coronata, dove saranno anche i giornalisti. È stato deciso in un vertice in prefettura a cui hanno partecipato la Struttura commissariale, la Protezione civile, la Regione in stretto contatto con il Cerimoniale del Quirinale. Invitati e autorità troveranno posto sull'altra carreggiata.



Un piccolo palco con il tricolore, montato sulla carreggiata lato monte sarà il luogo da cui parleranno Il sindaco e commissario Marco Bucci, il governatore Giovanni Toti, Renzo Piano che il ponte ha ideato e donato alla città, il premier Giuseppe Conte. Al momento non è previsto un discorso di Mattarella. L'inizio della cerimonia è alle 18:30 e sarà accompagnata dall'Inno di Mameli e dalla reinterpretazione di “ Creuza de ma ” di Fabrizio De André, da parte di 18 big della musica italiana che sarà trasmessa in filodiffusione. Alla fine su Genova voleranno le Frecce Tricolori ed è possibile che disegnino la croce di San Giorgio, simbolo della città . Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 14:30

