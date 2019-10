Donna di 51 anni si lancia nel vuoto dal ponte e muore sul colpo

Martedì 29 Ottobre 2019, 11:22

Nuovo dramma ad Arcevia in quello che è ormai diventato il ponte della disperazione per l'alto numero dei. Una donna di quasi 51 anni residente ad Ostra Vetere si è lanciata dal ponte ed è morta sul colpo. La donna conosciuta in tutto il comprensorio soffriva di depressione, la notizia si sta diffondendo lasciando sgomenti un po' tutti.