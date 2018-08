Martedì 14 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«È assolutamente prematuro, in questa fase, azzardare ipotesi sulle cause del crollo. Ilera attenzionato, c'erano delle problematiche e in una delle campate erano stati montati a fianco degli stralli, dei cavi esterni per integrare e potenziare gli stralli stessi. Ma il ponte era anche l'diverso la». È quanto sottolinea, segretario dell'Ordine degli Ingegneri diQuanto alla dinamica del crollo, «posto che anche per questo bisognerà attendere delle rilevazioni, da una prima analisi delle foto e delle immagini disponibili, è possibile che prima sia collassato uno degli impalcati sospeso e poi siano collassati stralli e pilone».«La metodologia costruttiva del ponte - sottolinea Sterpi - va collocata nell'epoca in cui fu realizzato, inizio anni Sessanta, quando c'era il Dio cemento. Vista oggi, è uno schema strutturale che non ha senso, ma questa è una valutazione che si poteva fare già vent'anni fa. Il punto è che serviva un'alternativa, un bypass, perché quella su cui insisteva il ponte è l'unica via di collegamento esistente. Dell'idea di un bypass si parlò in passato, poi grazie anche alle classiche polemiche all'italiana, non se ne fece nulla».