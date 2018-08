di Silvia Natella

Crollo ponte #Morandi a #Genova: la Protezione Civile ha istituito il numero verde 800.640.771 per informazioni e notizie. — Shade (@thetrueshade) 14 agosto 2018

Laha istituito e diramato un numero verde per fronteggiare l'emergenza di queste ore a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi. Chiunque voglia avere informazioni può chiamare il numero 800640771.Si susseguono i tweet di gente comune e di istituzioni per diffondere il numero delle emergenze. Il presidente della Regione Liguriai ricorda che tutti i mezzi e la Protezione Civile sono sul posto e si sono mobilitati per prestare soccorso. «Stiamo seguendo con grande apprensione l’immane tragedia che ha colpito Genova, con il crollo di ponte Morandi. Alle 14.30 con l’assessore alla Protezione Civile Giampedrone e il sindaco di Genova Marco Bucci saremo nella sede regionale della Protezione Civile per fare il punto della situazione. Vi terremo aggiornati...».Intanto, prosegue il lavoro deiper cercare di recuperare eventuali superstiti dalle macerie, soccorsi resi complicati dal maltempo. I pompieri stanno provando a tirare fuori dalle macerie, vive, altre due persone. Al momento della tragedia sono caduti molti fulmini sulla città e il quantitativo della pioggia che scende in un mese. Il bilancio dei morti è destinato ad aumentare.La tragedia si è verificata stamattina a Genova: alle 11.30 è crollato ponte Morandi sul viadotto della A10. Entrambe le carreggiate sono precipitate al suolo per circa cento metri.