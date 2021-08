Scavi di Pompei, scoperta tomba che custodisce ancora un corpo semi-mummificato: mai vista una così

Una tomba particolarissima con una camera per l'inumazione in un periodo in cui nella città i corpi venivano sempre incenerati. Con il corpo del defunto parzialmente mummificato. Sulla lastra marmorea posta sul frontone della tomba un'iscrizione commemorativa del proprietario Marcus Venerius Secundio richiama, straordinariamente, lo svolgimento a Pompei di spettacoli in lingua greca, mai prima attestati in maniera diretta.

È l'ultima straordinaria scoperta del Parco Archeologico di Pompei, un ritrovamento da ci si aspetta tantissimo, anticipano all'Ansa il direttore del Parco Gabriel Zuchtriegel e Lloren‡ Alapont dell'Università di Valencia. Il ministro Franceschini applaude: «Pompei non finisce di stupire, è orgoglio Italia».

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Agosto 2021, 10:00

