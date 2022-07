Manduria, camion perde carico di pomodori: gli automobilisti si fermano per raccoglierli

Ha perso un carico record di pomodori - ben sei tonnellate - mentre percorreva la strada provinciale di collegamento tra Francavilla Fontana e Manduria, in agro francavillese. Spiacevole disavventura intorno alle 12.30 per il conducente di un camion dell’ortofrutta. Sul posto la polizia locale di Francavilla Fontana, che ha effettuato i rilievi e sanzionato l’autista per aver presuntivamente mal disposto e assicurato la merce.

La corsa ad accaparrarsi i pomodori

Nel frattempo, diversi automobilisti di passaggio si sono impegnati, in qualche modo, a raccogliere senza fatica alcuna i frutti della terra. Subito stoppati, perché quegli ortaggi hanno anche un valore economico non indifferente, specie di questi tempi. L’incidente si è verificato in prossimità di una curva. S’indaga tuttora sulle eventuali responsabilità del guidatore, comunque uscito illeso dall’incoveniente di percorso.

Camion perde carico di pomodori, gli automobilisti si fermano per raccoglierli https://t.co/ZAU0sBg017 — Leggo (@leggoit) July 20, 2022

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Luglio 2022, 17:39

© RIPRODUZIONE RISERVATA