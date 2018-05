«Sara, svegliati». Mamma entra in stanza e trova la figlia 14enne morta

Una coppia di ottantenni è stata aggredita con schiaffi e minacce dagli inquilini morosi. Agli anziani, che vivono con una magra pensione di 370 euro, raccontano di aver scelto di affittare un appartamento per un anno per incrementare le entrate. Gli inquilini hanno pagato solo i primi due mesi d'affitto e si sono rifiutati anche di pagare le utenze. L'uomo, cardiopatico, si è sentito male ed è stato portato in ospedale.«Quando siamo andati a controllare l'appartamento - spiega la signora ai microfoni di- siamo stati circondati e ci siamo sentiti schiaffeggiare con una violenza che abbiamo vacillato. Per fortuna i vicini hanno visto tutto e sono accorsi per soccorrerci».«Solo a parlarne adesso - aggiunge il marito - ancora mi sento male, però vogliamo che qualche autorità intervenga. Siamo stati truffati dalla persona che ci ha raccomandato e da questi inquilini che non hanno mai pagato l'affitto».