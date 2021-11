Varsavia, sette ragazzi italiani massacrati di botte in discoteca: tre di loro sono gravissimi

Presi alle spalle, aggrediti con calci e con un tirapugni e massacrati di botte senza pietà, anche quando erano a terra. Sette ragazzi italiani sono stati vittime di un agguato in discoteca a Varsavia, in Polonia: tre di loro sono ricoverati in ospedale in gravissime condizioni.

I sette ragazzi sono tutti di Scandicci (Firenze), lo stesso Comune di Niccolò Ciatti, il giovane italiano ucciso in vacanza a Lloret de Mar da un gruppo di ceceni, nell'agosto 2017. Come riporta La Nazione, l'aggressione si è verificata fuori da una discoteca alle 4 di notte tra venerdì e sabato. Gli aggressori indossavano delle noccoliere e hanno picchiato per lasciare segni profondi. Tre ragazzi italiani sono finiti in ospedale dopo l'aggressione. Il più grave ha fratture a uno zigomo e a un'orbita oculare, oltre che a un piede: dovrà essere operato. Un secondo ragazzo è in osservazione per una possibile emorragia interna all'addome dopo aver ricevuto calci in pancia, il terzo giovane di Scandicci ha riportato ferite più lievi e dopo una nottata in ospedale è stato dimesso.

In base a una prima ricostruzione della polizia polacca, i sette italiani sarebbero finiti al centro di uno scambio di persone. La gang che li ha malmenati era uscita a caccia di un altro gruppo di italiani, non è chiaro per quale motivo volessero fargliela pagare. Ma le indagini sono in corso, a Varsavia gli agenti hanno interrogato più volte i ventenni ricoverati in ospedale e i loro amici. La comitiva era partita da Scandicci giovedì scorso per andare a trovare due amici che stanno studiando in Polonia per l'Erasmus. «Mio figlio - racconta Beatrice, la mamma di uno dei giovani ricoverati - era la prima volta che prendeva l'aereo per un viaggio. I ragazzi sono molto legati. Sono cresciuti insieme, noi genitori ci conosciamo e ci frequentiamo. È una situazione davvero difficile, assurda». I genitori del giovane che dovrà subire l'intervento chirurgico sono già partiti per Varsavia, i familiari degli altri sono in contatto con l'ambasciata.

