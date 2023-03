Inseguimento a Lecce, cerca di sfuggire all'alt e trascina il poliziotto per cento metri: un arresto e un ferito

di Redazione web

Inseguimento con feriti questa mattina a Lecce, lungo via Merine. Nel corso di un controllo, un poliziotto delle Volanti ha fermato un uomo per un controllo. Per sfuggire all'alt, l'uomo è salito in auto ed ha trascinato il poliziotto per circa cento metri. L'agente è riuscito a spruzzargli lo spray in dotazione ai poliziotti, riuscendo così a fermare l'uomo che, dopo una colluttazione, è stato bloccato dai colleghi. L'agente ferito si trova in ospedale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Marzo 2023, 13:03

