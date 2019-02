Rom esulta sul web per la morte di un poliziotto: ora rischia grosso

Sabato 2 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 11:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Esulta sul web per la morte di un poliziotto. Guai in vista per una rom anconetana, che in passato si era già guadagnata una certa fama per una vasta gamma di reati commessi, inclusi furti ed estorsioni. Ora rischia l’ennesima denuncia. La trentenne ne ha combinata un’altra. Costretta agli arresti domiciliari per una condanna per usura superiore ai tre anni, ha commentato in modo vergognoso un articolo pubblicato sulla pagina Facebook del Corriere Adriatico che riprendeva la notizia della morte di un poliziotto in un tragico incidente avvenuto in Toscana, mentre un suo collega versa in gravi condizioni all’ospedale. «Crepassero tutti, magari» è stato il commento della giovane mamma, prontamente rimosso dalla redazione.