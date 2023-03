Poliziotto morto in casa ad Anagni: la scoperta choc del padre. Lavorava in questura a Roma

di Redazione web

Un poliziotto 48enne in forza alla Questura di Roma, è stato trovato morto dal padre all'interno della propria abitazione di Anagni in località Vignola. I soccorsi giunti sul posto hanno solo potuto constatarne il decesso. Sull'accaduto sono intervenuti i carabinieri del Comando Compagnia di Anagni e al momento non è stata esclusa nessuna ipotesi.

La denuncia dei sindacati di categoria

I segretari generale nazionali del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) e Polizia Nuova Forza Democratica (PNFD) Antonio de Lieto e Franco Picardi, unendosi al dolore della famiglia ricordano di aver più volte sollecitato i vertici del ministero dell'Interno «sulla necessità di rivedere la strategia di contrasto per la prevenzione e gestione delle situazioni di disagio per il personale della Polizia di Stato» e sulla opportunità di istituire, presso tutti gli uffici di polizia, un pool di psicologi.

