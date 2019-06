Si accascia durante una partita di calcetto: poliziotto muore sotto gli occhi degli amici

Malore fatale durante una partita di calcetto tra amici. La tragedia si è consumata intorno alle 23 sui campi di calcetto della villa comunale di Aradeo.



A perdere la vita un uomo di 56 anni, Silvio Montinari, poliziotto di Neviano, ispettore capo in servizio nel commissariato di Nardò.



Allertati dagli amici, increduli, sul posto sono giunti per i soccorsi i sanitari del 118, ma purtroppo per l'uomo non c'era più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere. Mercoledì 12 Giugno 2019, 23:50

