Choc negli uffici della polizia postale: agente si accascia a terra e muore

Si è improvvisamente accasciato mentre era al lavoro, senza riprendere più conoscenza. È accaduto ieri, nella sede della Polizia postale in via delle Repubbliche Marinare, a Napoli.



Il 44enne, residente a Casoria, è stato soccorso dall'equipe del 118 che è intervenuta su chiamata dei colleghi dell'uomo, intorno alle 18.30. Nonostante i tentativi prolungati di rianimazione da parte del personale dell'ambulanza medicalizzata, non c'è stato nulla da fare per l'uomo già privo di vita all'arrivo dei soccorsi intervenuti rapidamente.



La morte del 44enne, come accertato dal medico, è stata dovuta a cause naturali. Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Aprile 2020, 20:00

