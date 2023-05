Poliziotto italiano muore in mare a Tenerife: era in vacanza insieme a un amico. «Si è tuffato per liberare l'ancora»

di Redazione web

Tragedia a Tenerife, la più grande delle isole Canarie, in Spagna, dove un giovane poliziotto italiano, Giuseppe Saudella, di 22 anni, è morto in mare. Secondo una prima ricostruzione il giovane, poliziotto originario di San Salvatore Telesino (Benevento), in servizio a Piacenza, si trovava a Tenerife in vacanza con un amico, un carabiniere della valle Telesina.

Il poliziotto e l'amico si trovavano in mare a bordo di una barca

I due nella giornata di ieri - lunedì 15 aìmaggi - si trovavano in mare, a bordo di una barca, e dalle prime informazioni sembrerebbe che il 22enne si sarebbe poi tuffato per cercare di disincagliare l’ancora impigliatasi in qualche modo.

La notizia è giunta nel centro telesino nella tarda serata di ieri e con essa sulla cittadina è caduto un velo di tristezza per la morte del ragazzo. Al primo cittadino, Fabio Romano, è toccato l’ingrato e amaro compito di informare la famiglia dell’accaduto. il sindaco ha poi annunciato il lutto cittadino nel giorno dei funerali.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 16:02

