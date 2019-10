Poliziotti uccisi, il killer perde la testa in carcere mentre fa la doccia: ferito un agente

Leggi anche >

Ha dato in escandescenze mentre faceva la doccia e ha ferito, in modo lieve, uno degli agenti di polizia penitenziaria intervenuti per calmarlo Alejandro Augusto Stephan Meran, il 29enne dominicano che lo scorso 4 ottobre, in Questura a, ha imbracciato due pistole e ha ucciso gli agenti, 31 e 34 anni.L'uomo, rinchiuso nel carcere del Coroneo, avrebbe tra l'altro tentato di scagliare una lavatrice contro le guardie carcerarie che cercavano di immobilizzarlo. L'episodio, avvenuto nei giorni scorsi, è stato segnalato alla Procura ed è costato a Meran una denuncia per danneggiamento aggravato, per aver distrutto alcune suppellettili del carcere.