La poliziotta sfama un cane randagio, aggredita a calci e pugni e rimproverata da un consigliere comunale

Casamonica, al via l'abbattimento della prima villa abusiva​

Mercoledì 21 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Aveva deciso di compiere un piccolo gesto di altruismo e solidarietà, come quello diche aveva appena, ma è statada una donna a. Protagonista di questa storia è un', che oltre all'aggressione totalmente gratuita, che le è costata, si è vista ancheL'episodio, avvenuto due giorni fa a, è stato denunciato dal: la poliziotta, dopo l'aggressione subita, ha ricevuto anche un rimprovero da parte di un membro del consiglio comunale. La sua 'colpa', infatti, è stata quella di essereL'agente di polizia, dopo l'aggressione, era stata accompagnata al pronto soccorso da una collega. Ilha condannato con fermezza l'accaduto: «Un fatto inaccettabile e vergognoso, da punire nelle sedi giudiziarie competenti. Siamo vicini alla poliziotta e vogliamo offrirle tutto il supporto necessario. Successivamente chiederemo al sindaco di Pedara, Comune noto a tutti per gli innumerevoli randagi presenti sul territorio, cosa sta facendo per fermare l’annoso fenomeno del randagismo e contestualmente chiederemo all’Assessorato Regionale competente, di intervenire con la propria Asl veterinaria».