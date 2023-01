«Denunciate sempre le intrusioni. E ogni 20 giorni cambiate password»

di Lorena Loiacono

Barbara Strappato, dirigente della polizia postale, qual è la prima difesa contro le truffe online?

«Innanzitutto bisogna denunciare. È importante poi restare calmi, mai avere fretta: in generale è cattiva consigliera ma lo è soprattutto sul web, dove tutto corre veloce. Fermiamoci per verificare».

Come?

«Riceviamo un messaggio sul cellulare da un numero sconosciuto o una mail inaspettata dalla banca o dalle Poste? Verifichiamo chiamando l’ufficio postale o la nostra banca».

Con allegati o link?

«Conviene mettere tutto nello spam senza pensarci troppo».

Come proteggere i profili personali?

«Tramite le password: vanno aggiornate perché se qualcuno riesce a bucare un profilo poi entra in tutti gli altri. Spesso usiamo password uguali o simili, date di nascita dei figli o città di origine ma è sbagliato: vanno cambiate ogni 20 giorni e devono essere tutte diverse tra loro con caratteri speciali. È difficile ricordarsele tutte ma è l’unico modo per proteggersi».

I raggiri avvengono anche con le telefonate?

«Sì, quando un interlocutore ci chiede dati in maniera incalzante, dobbiamo chiudere la telefonata: l’insistenza non è mai buon segno. Mai dire “Si” al telefono perché sono chiamate registrate e quel si può essere usato come consenso chissà per cosa».

Anche l’e-commerce è a rischio truffe?

«Sì, a Natale sui pacchi e le offerte online è successo di tutto. Per esempio con l’offerta di un albero di Natale con tanto di trenino elettrico e il Villaggio di Natale: veniva venduto a soli 50 euro, è andato a ruba. Letteralmente a ruba, perché era una truffa e ci sono cascati in molti».

Ci sono poi le molestie telefoniche: molti gestori sanno anche quando il cliente ha appena cambiato operatore. È possibile?

«Significa che abbiamo fornito il nostro consenso magari anche anni fa, quando non si parlava tanto di questa modalità pubblicitaria. Per evitarlo dobbiamo aderire al registro delle opposizioni che riduce le telefonate del 70%. Ci vuole tempo però».

Spesso arrivano telefonate silenziose, cosa sono?

«Durano al massimo due secondi. Si tratta di un sistema automatizzato che fa partire le telefonate anche quando l’operatore è ancora impegnato in un’altra chiamata, così molte vanno a vuoto. Ma il telefono ci squilla in continuazione».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA