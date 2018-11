Politici spiati, rischio processo per l'ex presidente Anm. Nei guai anche due dirigenti della Polizia Postale

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'ex presidente dell'Anm,, due dirigenti della polizia Postale e un consulente tecnico rischiano di finire sotto processo a Perugia per una vicenda nata da alcuni esposti presentati da, già condannato a cinque anni di carcere a Roma per aver spiato migliaia di caselle di posta elettronica e carpito notizie e dati sensibili anche da siti istituzionali. I pm umbri, che hanno competenza ad indagare sui colleghi romani, hanno notificato agli indagati l'atto di chiusura delle indagini.Nei confronti del magistrato, titolare a Roma del procedimento a carico di Occhionero e della sorella Francesca Maria, i pm di Perugia contestano i reati di omissione di atti di ufficio e falso ideologico mentre hanno sollecitato l'archiviazione per il reato di abuso d'ufficio e per un altro episodio di falso. Nei confronti dei due dirigenti della Postale i reati contestati sono di omessa denuncia e falso mentre all'investigatore privato poi diventato consulente tecnico di una società e poi della Procura, il reato contestato è quello di accesso abusivo a sistema informatico.Nell'atto di conclusione delle indagini i pm umbri, in relazione alla condotta di Albamonte, scrivono che nell'ambito delle attività di indagini sugli Occhionero dopo avere «valutato la comunicazione di notizia di reato della Postale e la successiva nota del 1 giugno del 2016, ometteva di procedere all'iscrizione nel registro degli indagati» del consulente della società Mentat Solutions che aveva redatto un report per un cliente (che aveva subito un attaccato da un malware il 26 gennaio del 2016), poi girato alla Postale. Dal report «emergevano indizi di reati» avendo il consulente messo in atto condotte qualificabili come illecite accedendo al server di Occhionero. I due dirigenti della polizia Postale «essendo venuti a conoscenza di un reato» hanno omesso, secondo l'accusa, di fare denuncia all'autorità giudiziaria.All'ex numero uno dell'Anm è contestato anche il reato di falso perchè «redigendo la richiesta di intercettazione al gip, descriveva i fatti e gli elementi di reità emersi - è detto nel capo di imputazione - a carico degli indagati omettendo di rappresentare compiutamente le condotte realizzate dal consulente» anche nella qualità di ausiliario della polizia giudiziaria ed «in particolare omettendo di rilevare che le stesse costituissero reato». Condotte «illecite per effetto delle quali era stato raccolto e valorizzato dalla polizia giudiziaria il quadro indiziario a carico dei medesimi indagati, in tal modo realizzava un atto ideologicamente falso».