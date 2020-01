La pizzeria vieta l'ingresso ai bambini maleducati: «È colpa dei genitori, dovrebbero educarli»

Venerdì 10 Gennaio 2020, 16:51

Un avviso all'esterno dista facendo il giro del web. Ad affiggere il cartello è statotitolare del locale che ha espressamente«I clienti che vengono nel nostro locale hanno il piacere di passere il loro pranzo o la loro cena in assoluta tranquillità, senza sottofondi di bambini maleducati che strillano», si legge nel cartello in vetrina, aQuante volte è capitato di andare in un ristorante eQuando ci si trova in situazioni simili accade spesso che si dia la colpa ai genitori. In questo caso Berbenni agisce in maniera preventiva. Il ventiquattrenne è proprietario di una pizzeria in cui non possono entrare tutti i piccoli maleducati per colpa dei rispettivi genitori:«Avviso a tutti i genitori, lasciate a casa i bambini maleducati, provate ad educarli, nel caso non vi fosse possibile cambiate ristorante o restatevene a casa. Ci riserviamo il diritto di prenderli in cucina a lavare i piatti con tanto di nastro adesivo sulla bocca», continua l'avviso scatenando qualche polemica.«In tanti ci hanno dato ragione, ma ovviamente non sono mancate critiche pesanti soprattutto sui social. La verità è che siamo disposti a perdere parte del fatturato pur di tutelare la clientela che cerca un luogo tranquillo e curato... Comunque, attenzione, il locale non è vietato ai bambini, tanto che in molti continuano a venire da noi, ma ai genitori che non sanno educarli…», ha dichiarato al Corriere della Sera«Sono pienamente d'accordo, con tutto il rispetto per un genitore, ma se non sei in grado di gestire tuo figlio stattene a casa o vai da un'altra parte…», scrive un utente. E ancora: «Le faccio i complimenti per tutto e soprattutto per la comunicazione ai genitori maleducati. Le darei una laurea ad honorem in pedagogia! Sono un'insegnante e so quanta maleducazione hanno i bambini di oggi a causa del disinteresse totale dei genitori a sua volta più maleducati dei figli ovviamente».