Schianto in autostrada, Manuel morto a 19 anni: faceva il pizzaiolo. Il dolore su Fb FOTO

Omicidio Polizzi, la rabbia dei familiari fuori dalla Cassazione

Venerdì 17 Gennaio 2020, 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un giovane di 19 anni,, è morto la scorsa notte in un brutto incidente stradale intorno alle 2 lungo l’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, in territorio di Reggio Calabria tra Palmi e Gioia Tauro: il ragazzo, di Gioia Tauro, faceva il pizzaiolo. La sua auto, una Peugeot 107, per cause da accertare è finita contro il guardrail.Manuel a causa del violento scontro è finito fuori dall’abitacolo, con l’auto che si è ribaltata: il 19enne è morto sul colpo. Una pattuglia dei carabinieri che proseguiva nella stessa direzione non ha notato l’auto e si è scontrata con la stessa: due militari sono rimasti feriti in maniera lieve.La morte del ragazzo, molto conosciuto nel suo paese, ha sconvolto i social: in tanti su Facebook hanno espresso il loro cordoglio. La pagina Facebook Ultras Viola 2001 gli ha dedicato un post: «Gioia Tauro perde un figlio - si legge - tutti gli ultras si stringono intorno alla famiglia Iannì per la perdita del caro figlio Manuel».