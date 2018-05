Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si è salvato, come si suol dire, in zona Cesarini. Ma stavolta il calcio e i gol all’ultimo minuto non c’entrano niente: Cesarini, di cognome, Valerio di nome è il pizzaiolo la cui sentenza sta facendo discutere, dopo che è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale. Salvato da un sorriso, si può dire, dato che Cesarini era accusato di aver violentato la sua collega ventenne ma è stato assolto dopo che i giudici, tutte donne, hanno visionato il video delle telecamere di sorveglianza.La storia è avvenuta lo scorso 7 ottobre: il pizzaiolo venne arrestato dopo la segnalazione della ragazza, che raccontò di aver subìto da lui abbracci, toccamenti e baci sul collo. Ma durante il processo un video lo ha “scagionato”: la ragazza stava infatti sorridendo mentre Valerio parlava con lei. “Ero imbarazzata, sono fatta così, mi è venuto spontaneo sorridere”, ha assicurato la vittima, che si sentiva a disagio.Le giudici e il pm, un uomo, hanno creduto al presunto stupratore: dopo aver visionato il video, lo hanno scarcerato. “Ha attribuito valore preponderante al linguaggio non verbale”, cioè al sorriso, secondo quanto scrive la sentenza. E lui giura che con un ‘no’ l’avrebbe lasciata andare. Comunque sia andata, una cosa è certa: davanti ad un molestatore, sorridere non è una buona idea.