Pioggia improvvisa durante la Pasquetta: il pittosforo diventa un ombrello gigante FOTO

Ultimo aggiornamento: 22:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Che il tempo minacciasse pioggia era chiaro da giorni e in tanti ne hanno approfittato per sostituire alla tradizionale scampagnata diuna passeggiata nel centro di. Alla fine però laè arrivata, violenta e improvvisa, e in tanti si sono rifugiati sotto iche si trova nei pressi del porto. Lasi è così trasformata in un ombrello gigante. Lo scatto diha già