L'onda rosa di Pittarosso Pink Parade, in ottomila a spasso per l'Italia per aiutare la ricerca scientifica

Dalla Calabria al Piemonte, da Milano a Trento. Il Covid non ha fermato l'onda rosa della Pittarosso Pink Parade che ieri ha invaso tutta Italia invece della tradizionale corsa a Milano. In ottomila hanno risposto su e giù per lo stivale per una camminata a favore della ricerca scientifica.

La settima edizione della tradizionale manifestazione a sostegno di Pink is Good, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta contro i tumori femminili ha radunato in ordine sparso e in sicurezza centinaia di persone. Tra mille difficoltà, ovviamente; ma in tantissimi, giovani e anziani, intere famiglie, gruppi di amici e persino gruppi aziendali,sono scesi in strada per correre o camminare ovunque si trovassero, da soli o in compagnia, scegliendo in totale autonomia il percorso, la distanza e l’orario. Tutto nel rispetto delle regole ma con un'idea precisa: regalare una nuova tonalità alla propria domenica e tingerla di rosa, per testimoniare così il proprio impegno solidale.

Fino al 31 ottobre sarà ancora possibile sostenere il progetto Pink is good con una donazione sul sito https://www.pittarossopinkparade.it. Il ricavato di questa edizione della PPP 2020 permetterà di finanziare lo Studio P.I.N.K., che mira ad indagare le migliori forme di diagnostica e prevenzione secondaria del tumore al seno (mammografia, ecografia, tomosintesi o una loro combinazione) personalizzandole in base alle caratteristiche personali di ogni donna.

Soddisfatto Marcello Pace, amministratore delegato di PittaRosso: «Davvero sarebbe stato impossibile immaginare, anche solo pochi mesi fa, di dover far fronte all’attuale situazione legata al Covid-19. Mai come negli ultimi mesi abbiamo compreso quanto il progresso scientifico in campo medico sia importante, perché purtroppo ci sono ancora tante malattie su cui è necessario tenere i riflettori accesi. PittaRosso sente il dovere di porsi in prima fila nelle iniziative di sostegno alla ricerca».

