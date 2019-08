Paura in centro: pitone di due metri gira indisturbato

Delfini morti nel Tirreno, 36 spiaggiati in un anno: ecco il motivo

Venerdì 9 Agosto 2019, 07:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Avvistato un pitone in via San Francesco, la via che costeggia la stazione a Porto Sant'Elpidio, nelle Marche. E’ partita la caccia al rettile. Tutti in ansia per il serpente che si aggira per la cittadina rivierasca.Si è andato a riparare all’ombra di una pianta e non sarà facile catturarlo. Avrebbe già trovato anche il modo di alimentarsi, qualcuno è riuscito ad avvicinarsi e fotografarlo. L’animale sarebbe lungo circa due metri e si aggira indisturbato al quartiere Centro. Pare sia stato abbandonato dal proprietario.