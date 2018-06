Paura in strada, pitbull azzanna due passanti e aggredisce i carabinieri

Paura in centro a Cerignola, in provincia di Foggia. Un grosso pitbull, libero e solo, ha azzannato un passante e ha creato il panico tra i cittadini che hanno chiamato il numero di emergenza 112. È accaduto nella zona di via Sant'Antonio. L'animale aveva un atteggiamento aggressivo. I carabinieri hanno raggiunto il luogo, imbattendosi nel molosso. Il pitbull aveva già aggredito il passante, che era già stato trasportato all'ospedale in «codice giallo». Improvvisamente il cane, che in quel momento sembrava essere relativamente tranquillo, accortosi di un altro cagnolino al guinzaglio del padrone, si è inferocito ed ha azzannato prima l'animale e poi ha tentato di azzannare alla gola il padrone, che nel difendere il proprio cane era caduto a terra.



A questo punto i militari, vista la situazione ormai critica, non hanno esitato ad intervenire, evitando così che l'uomo venisse raggiunto alla gola, e, azzannati a loro volta alle gambe, fortunatamente protette dagli stivali che hanno attutito i morsi, hanno messo in atto le tecniche di immobilizzazione con i bastoni da difesa in dotazione, riuscendo a bloccare al suolo l'animale fino all'arrivo di un medico veterinario, che lo ha sedato e trasportato al canile comunale. L'uomo già azzannato prima dell'arrivo dei carabinieri ha riportato una grave e profonda ferita ad un braccio ed è stato sottoposto alle cure dei sanitari. I militari, invece, se la sono cavata con delle lievi escoriazioni. Sono in corso le indagini per risalire alla proprietà del cane che, come constatato dal veterinario, era sprovvisto di microchip.

Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:33