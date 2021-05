Scomparsi tre quindicenni: l'ansia delle famiglie. «Forse sono andati a fare una gita»

Carabinieri e polizia hanno avviato le ricerche in tutta Italia, per tre 15enni, due ragazze e un ragazzo, che ieri sera non sono ritornati nelle rispettive abitazioni a Pistoia. L'ipotesi delle forze dell'ordine, che hanno ricevuto la denuncia di scomparsa dai genitori è quella di una gita non dichiarata alle famiglie.

Una delle madri ha lanciato un appello su Facebook per riuscire a rintracciarli: sua figlia, così la descrizione sul post, quando è uscita di casa indossava una gonna corta nera e un top giallo a righe bianche, scarpe nere e aveva una borsa colorata.

