Crolla il solaio durante un matrimonio, oltre 60 feriti. Alcuni sono bambini, 5 sono in gravi condizioni. Giani: «Allertati tutti gli ospedali»

Matrimonio finito quasi in tragedia a Pistoia. Il solaio della location dove si stava celebrando il rito è crollato su sposi e invitati, tra cui anche bambini. Il bilancio provvisorio è di 64 feriti, di cui 5 gravi in codice rosso, 9 in codice giallo e 50 in codice verde. Alcuni sono stati trasportati anche all'ospedale Versilia a Lido di Camaiore (Lucca).

L'incidente è avvenuto in un ex convento adibito a locale feste, dove era in corso una cerimonia di matrimonio, alla periferia di Pistoia, in località Pontelungo. Sul posto sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco.

«Allertati tutti gli ospedali per il tempestivo soccorso e assistenza in modo da gestire più pazienti possibili. Oltre Pistoia, Prato, Lucca, Careggi e Cisanello, forza!». Lo ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Sul posto, fa sapere ancora il governatore, «il nostro sistema regionale sanitario sta intervenendo».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Gennaio 2024, 21:16

