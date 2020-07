Pisa, prende reddito cittadinanza e bonus imprese ma presta soldi a usura

Operazione antiusura della Guardia di Finanza di Pisa. In manette un uomo residente a Lorenzana e già noto alle forze dell'ordine, che pur percependo il reddito di cittadinanza prestava soldi applicando interessi fino al 65% annuo.



Anche i 600 euro del bonus alle imprese, previsti dai recenti provvedimenti normativi per l'emergenza Covid-19, utilizzati per il pagamento di una rata degli interessi. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso di un incontro alle 10 con il procuratore capo di Pisa, Alessandro Crini, presso la locale Procura della Repubblica. Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Luglio 2020, 09:37

