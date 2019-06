Ragazzini picchiati con le mazze per imparare il Corano, arrestati due maestri

Sabato 15 Giugno 2019, 12:51

Picchiati con mazze dai maestri. Un vero e proprio incubo quello vissuto da circa 60 giovani stranieri tra i 7 e 17 anni a Pisa in una scuola islamica. Ci sono voluti mesi di indagini, ma nella giornata di ieri la squadra mobile di Pisa ha arrestato due persone, ed una terza sarebbe tutt'ora indagata.I ragazzi, secondo quanto appreso dalle indagini, prendevano parte ad una sorta di "doposcuola islamico" allestito per l'occasione in un'abitazione di Santa Croce sull'Arno a Pisa, venendo picchiati con delle mazze dai propri "maestri" per imparare il Corano.Due di loro, appartenenti ad un'associazione culturale islamica senegalese, sono stati arrestati con l'accusa di maltrattamenti su minori e condotti in carcere dalla polizia.